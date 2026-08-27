Альтман возглавил ТОП-100 самых влиятельных людей в сфере ИИ

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман вместе с президентом компании Грегом Брокманом и директором по исследованиям Марком Ченом оказался во главе категории «Лидеры» ежегодного списка 100 самых влиятельных людей в сфере искусственного интеллекта. Подборку TIME100 AI 2026 опубликовал журнал Time.

Тройка руководителей OpenAI стоит первой в разделе Leaders. Следом Time расположил основателя SpaceX и xAI Илона Маска, а затем — основателей Anthropic Дарио и Даниэлу Амодей. В первую часть списка также вошли глава IBM Арвинд Кришна, основатель Amazon Джефф Безос и сооснователь Oracle Ларри Эллисон.

Всего Time разделил сотню участников на четыре категории: «Лидеры», «Инноваторы», «Формирующие» и «Мыслители». Редакция несколько месяцев изучала кандидатов и консультировалась с представителями отрасли и экспертами.

В список попали не только разработчики и главы технологических компаний. Среди участников оказались актёр Бен Аффлек, Пэрис Хилтон, актёр Джозеф Гордон-Левитт, сенатор Берни Сандерс и другие публичные фигуры, влияющие на дискуссию вокруг искусственного интеллекта.

При этом формально Time не присваивает участникам места от первого до сотого: Альтман, Брокман и Чен именно открывают категорию «Лидеры» на странице TIME100 AI.

Сэм Альтман уже не впервые получает высокую оценку Time за влияние на развитие искусственного интеллекта. В декабре 2025 года журнал назвал «Людьми года» архитекторов ИИ, среди которых вместе с Альтманом оказались Илон Маск, Марк Цукерберг, Дженсен Хуанг, Лиза Су, Демис Хассабис и Дарио Амодей. В июле 2026-го глава OpenAI заявил о наступлении «эры сингулярности», отметив, что развитие ИИ достигло стадии, которая ещё десять лет назад казалась далёкой фантастикой. Сама OpenAI тем временем продолжает расширять свои проекты: компания готовит собственное устройство с искусственным интеллектом, которое планировалось представить во второй половине 2026 года.