В Вене из музея украли бриллиантовое колье египетской королевы за $4,3 млн

Колье египетской королевы Назли Сабри с 673 бриллиантами похитили из Музея прикладного искусства в Вене. Стоимость украшения на последнем аукционе составила почти $4,3 млн, сообщает полиция Вены.

По данным агентства DPA, двое мужчин вошли в музей во время его работы, разбили стеклянную витрину и забрали экспонат. После этого злоумышленники скрылись, полиция начала их розыск.

Украшение было представлено на выставке из более чем 300 изделий французского ювелирного дома Van Cleef & Arpels. Колье инкрустировано 673 бриллиантами общим весом более 200 карат.

Драгоценность ранее принадлежала египетской королеве Назли Сабри. В 2015 году колье продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке почти за $4,3 млн.

Ранее знаменитый Клад Вильены, состоящий из 59 доисторических предметов из золота, серебра, железа и янтаря, похитили из музея города Вильена в испанской провинции Аликанте. Злоумышленникам понадобилось всего четыре минуты, чтобы вывести из строя систему безопасности и вынести главный экспонат музея MUVI. Клад Вильены датируется примерно 1250 годом до нашей эры и считается одним из важнейших комплексов украшений бронзового века на Пиренейском полуострове. Общий вес золота в коллекции составляет около десяти килограммов.