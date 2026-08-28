Лавров: Вопрос концессии железных дорог Армении стоит обсуждать с партнёрами

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал недавнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о намерении передать концессию на управление железными дорогами республики третьей стороне. Министр подчеркнул, что подобные инициативы вызвали у Москвы «удивление» и эмоциональную реакцию.

В интервью РБК Сергей Лавров отметил, что любые рабочие вопросы, касающиеся концессии Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД), должны решаться в рамках прямого диалога между вице-премьерами двух стран, а не через публичные выступления.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, вместо конструктивного диалога Ереван делает резкие заявления, в том числе утверждая, что Россия якобы задолжала Армении порядка 2 миллиардов. Такая тактика ведения переговоров, по признанию Лаврова, вызывает у него, как и у многих граждан России, личные эмоции.

Ранее Никол Пашинян публично заявил, что Ереван просит Москву продать концессию на управление железными дорогами, находящуюся сейчас под контролем РЖД. На вопрос о том, что произойдёт, если Россия откажется от такого предложения, премьер-министр ответил, что это «невозможно», фактически не оставляя пространства для иного сценария.

Напомним, что железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление компании ЮКЖД ещё в феврале 2008 года. Соглашение было рассчитано на 30 лет с опцией пролонгации ещё на 10 лет. На текущий момент компания продолжает выполнять свои обязательства, обеспечивая функционирование железнодорожного сообщения в республике.