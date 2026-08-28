Русский храм покорил немецких военных: офицер Бундесвера обвенчался под Берлином

В православном монастыре под Берлином обвенчали действующего военнослужащего Бундесвера. Об этом РИА «Новости» рассказал настоятель Свято-Георгиевской обители игумен Даниил (Ирбитс), отметив, что военный хорошо говорит по-русски.

В Свято-Георгиевском монастыре в Гетшендорфе службы идут на двух языках, так как примерно треть паствы — этнические немцы. По словам священника, здесь уже заключали церковные браки местные жители, среди которых оказался и офицер вооружённых сил ФРГ.

Игумен Даниил пояснил, что военный, вероятно, происходит из семьи русских немцев. Когда его перевели по службе в этот регион, пара приехала осмотреть храм. Им понравилась атмосфера, после чего гости поинтересовались возможностью провести таинство.

Настоятель уточнил, что мужчина уже был крещен в православии, поэтому совершалось только венчание. При этом русской речью офицер владеет уверенно, лишь с небольшим акцентом. Священнослужитель предположил, что основы веры ему заложили родители ещё в детстве, а сам он не исключает своих корней от переселенцев из России.

По наблюдению игумена, если человек регулярно посещает православный приход, то, скорее всего, идентифицирует себя с русской культурой. Супруги продолжают навещать обитель и после свадьбы.

На самой церемонии присутствовали сослуживцы жениха из Бундесвера. Как отметил настоятель, гостей впечатлили внутреннее убранство и настенная роспись храма — все остались довольны увиденным.

Ранее в Германии отказали в визе священнику РПЦ, назвав церковь «враждебной организацией». При этом священнослужитель был официально приглашён представителями Русской православной церкви заграницей на Съезд православной молодёжи ФРГ в Кёльне.