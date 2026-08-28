В Москве не раз заявляли, что у РФ нет планов нападать на Европу. При этом российская сторона обращает внимание на усиление милитаризации Евросоюза: в Кремле указали на высказывания европейских политиков о необходимости наращивать военную мощь, а также на тезисы о «победе над РФ» и планы НАТО готовиться к возможному конфликту с Россией до 2030 года. В Москве также напомнили, что ранее предлагали Брюсселю заключить договор о ненападении. По словам заместителя главы МИД Александра Грушко, ответа на эту инициативу не последовало, и в Москве расценивают это как отказ Европы от мирной повестки.