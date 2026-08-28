Песков: Нового разговора Путина и Трампа пока не было
Обложка © Life.ru
Вчерашнее заявление Дональда Трампа о «хорошем разговоре» с Владимиром Путиным вызвало вопросы о возможном новом контакте лидеров. Утверждалось, что лидер РФ пообещал главе Белого дома «не нападать на НАТО». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утром 28 августа уточнил журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву, что нового разговора президентов России и США не проводилось.
По словам представителя Кремля, Трамп говорил не о недавних переговорах, а о ранее состоявшихся контактах между президентами.
«Речь идёт о прежних контактах», — сказал Песков.
В Москве не раз заявляли, что у РФ нет планов нападать на Европу. При этом российская сторона обращает внимание на усиление милитаризации Евросоюза: в Кремле указали на высказывания европейских политиков о необходимости наращивать военную мощь, а также на тезисы о «победе над РФ» и планы НАТО готовиться к возможному конфликту с Россией до 2030 года. В Москве также напомнили, что ранее предлагали Брюсселю заключить договор о ненападении. По словам заместителя главы МИД Александра Грушко, ответа на эту инициативу не последовало, и в Москве расценивают это как отказ Европы от мирной повестки.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.