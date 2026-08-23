Путин и Трамп за одним столом? В Кремле сочли неизбежной встречу лидеров в гостях у Си

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп могут провести встречу на полях саммита АТЭС в Китае, если оба лидера примут участие в мероприятии. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Саммит АТЭС запланирован на 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. По словам Ушакова, при нахождении двух лидеров на одной площадке их переговоры будут естественным развитием ситуации.

«Ещё столько много времени до саммита АТЭС. Но, если лидеры будут на одном и том же мероприятии, то, мне кажется, они неизбежно встретятся и переговорят», — заявил помощник российского президента журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

При этом конкретные договорённости о новой встрече пока не достигнуты. Речь идёт именно о возможности контакта в рамках общего международного мероприятия.

Ранее Путин подтвердил готовность участвовать в саммите АТЭС, а в Кремле отмечали, что график двусторонних встреч будет формироваться позднее.