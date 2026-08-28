На 105-м году жизни умерла мать Ирины Алфёровой

Мать народной артистки России Ирины Алфёровой Ксения Архиповна скончалась в возрасте 104 лет. О смерти бабушки сообщила актриса Ксения Алфёрова в соцсетях.

«Вчера попрощались с нашей Бамой. Невероятная женщина! Она отражала Божий свет очень ярко и делилась со всеми щедро! Бабуля оставила свой свет во всех нас. Бабушка — олицетворение любви. Настоящей, безусловной, чистой. Пусть ее искры до вас долетят!», — написала артистка и поделилась архивными семейными кадрами.

Ксения Алфёрова была очень близка с бабушкой и регулярно рассказывала о ней подписчикам. В январе Ксении Архиповне исполнилось 104 года.

Мать Ирины Алфёровой прошла Великую Отечественную войну. Она работала на оборонном заводе в Новосибирске, где производили снаряды, а затем стала радисткой. После войны Ксения Архиповна получила юридическое образование и работала адвокатом.

Она воспитала двух дочерей — Татьяну и будущую народную артистку России Ирину Алфёрову. Несмотря на преклонный возраст, Ксения Архиповна до последних лет сохраняла активность: гуляла, посещала концерты и семейные праздники.

Ранее Life.ru рассказывал о семье Ирины Алфёровой и невероятном долголетии её матери Ксении Архиповны, которая в 2026 году отметила 104-й день рождения.