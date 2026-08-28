Доложивший Путину об освобождении Константиновки в ДНР генерал стал Героем РФ

Генерал-майор Антон Грунис, доложивший президенту Владимиру Путину об освобождении Константиновки в ДНР, удостоен звания Героя России. Информация об этом следует из видеоролика церемонии вручения наград, который опубликовало Минобороны РФ.

Министр обороны Андрей Белоусов лично передал медали «Золотая Звезда» военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации. Во время мероприятия диктор официально объявил о присвоении высшего звания генерал-майору Грунису.

В формулировке указа говорилось о мужестве и героизме, проявленных офицером при исполнении воинского долга. Награждение прошло в торжественной обстановке.

Ранее Грунис выходил на связь с Владимиром Путиным по видеосвязи. Это произошло 4 июля 2026 года, когда генерал-майор отчитался о деталях взятия под контроль населённого пункта Константиновка.

Напомним, 4 июля 2026 года в результате наступательных действий подразделений Южной группировки войск Вооружённых Сил Российской Федерации город Константиновка в Донецкой Народной Республике был полностью освобождён от украинских формирований. Данный населенный пункт, являвшийся одним из наиболее укреплённых «городов-крепостей» ВСУ и ключевым логистическим узлом на подступах к Краматорско-Славянской агломерации, перешёл под контроль российских войск, что открыло возможности для дальнейшего продвижения вглубь обороны противника в Донбассе.