На Украине из-за воздушных тревог задерживается движение поездов

Движение пассажирских составов по всей Украине столкнулось с серьезными сбоями: время задержки рейсов достигает 12–15 часов.

В АО «Укрзализныця» подтвердили наличие критических проблем на путях сообщения. В частности, сложности с отправлением наблюдаются из Киева, Львова, Днепра, Харькова и Перемышля.

Представители перевозчика подчеркивают, что «отставание от графика постепенно сокращается». Тем не менее, нормализация движения займёт время.

Специалисты предупреждают, что последствия затяжных тревог и обстрелов будут ощутимы как минимум в течение суток.