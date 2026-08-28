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Регион
28 августа, 09:07

На Украине из-за воздушных тревог задерживается движение поездов

Обложка © TACC / ZUMA / Andreas Stroh

Обложка © TACC / ZUMA / Andreas Stroh

Движение пассажирских составов по всей Украине столкнулось с серьезными сбоями: время задержки рейсов достигает 12–15 часов.

В АО «Укрзализныця» подтвердили наличие критических проблем на путях сообщения. В частности, сложности с отправлением наблюдаются из Киева, Львова, Днепра, Харькова и Перемышля.

Представители перевозчика подчеркивают, что «отставание от графика постепенно сокращается». Тем не менее, нормализация движения займёт время.

Специалисты предупреждают, что последствия затяжных тревог и обстрелов будут ощутимы как минимум в течение суток.

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Оксана Попова
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