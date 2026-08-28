На Украине из-за воздушных тревог задерживается движение поездов
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Движение пассажирских составов по всей Украине столкнулось с серьезными сбоями: время задержки рейсов достигает 12–15 часов.
В АО «Укрзализныця» подтвердили наличие критических проблем на путях сообщения. В частности, сложности с отправлением наблюдаются из Киева, Львова, Днепра, Харькова и Перемышля.
Представители перевозчика подчеркивают, что «отставание от графика постепенно сокращается». Тем не менее, нормализация движения займёт время.
Специалисты предупреждают, что последствия затяжных тревог и обстрелов будут ощутимы как минимум в течение суток.
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