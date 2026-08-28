Песков: Разговор Путина и Трампа пока не планируется

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пока не планируют проводить телефонный разговор. Об этом 28 августа заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет в планах», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Последний на данный момент телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в День независимости США 4 июля и продолжался около полутора часов. Президенты обсудили урегулирование конфликта на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, российско-американские отношения и совместные космические проекты.