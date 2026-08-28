Обедать не обязательно: как законно использовать перерыв на работе

Обеденный перерыв сотрудник вправе потратить не только на еду, но и на спорт, прогулку или личные дела. Работодатель не может требовать, чтобы это время использовалось исключительно для приёма пищи, рассказал РИА «Новости» руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

«В отличие от рабочего времени, обеденный перерыв по закону относится ко времени отдыха. В соответствии со статьёй 106 Трудового кодекса России, время отдыха — это время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и может использовать его по своему усмотрению», — отметил эксперт.

Например, можно сходить в офисный спортзал, выйти прогуляться, зайти в магазин или решить личные вопросы. Допустимы и другие занятия, если они не нарушают закон.

При этом свобода заканчивается вместе с перерывом. Работнику необходимо соблюдать его время и продолжительность, закреплённые во внутренних правилах компании и трудовом договоре.

Ранее Life.ru рассказывал, что нарушение права сотрудника на обеденный перерыв может обернуться для компании штрафом до 50 тысяч рублей. Это соответствует части 1 статьи 5.27 КоАП РФ. Юрист Илья Русяев также объяснял, что во время законного отдыха работник вправе покидать офис, заниматься своими делами и не отвечать на рабочие звонки.