Штраф 50 тысяч за холодный суп: Юрист пригрозил наказанием за срыв обеденного перерыва сотрудников

Работодателей в России могут оштрафовать за нарушение правил обеденного перерыва. Об этом в беседе с Life.ru рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. По его словам, если компания неправильно оформляет режим отдыха сотрудников или фактически лишает их законного перерыва, штраф для организации может составить от 30 до 50 тысяч рублей. Это соответствует части 1 статьи 5.27 КоАП РФ.

Базовое правило закреплено в статье 108 Трудового кодекса. В течение рабочего дня сотруднику должен предоставляться перерыв для отдыха и питания не меньше 30 минут и не больше двух часов. Обычно это время не включается в рабочее и не оплачивается.

Есть важное исключение: если смена длится не больше четырех часов, обеденный перерыв можно не давать, но только если это прямо прописано в правилах внутреннего распорядка или трудовом договоре. Просто устной договоренности здесь недостаточно.

При приёме на работу сотрудника обязаны под роспись ознакомить с правилами внутреннего распорядка. Обеденный перерыв по смыслу статьи 106 ТК РФ относится ко времени отдыха, которым работник распоряжается по своему усмотрению. Это значит, что во время обеда можно покинуть рабочее место, выйти из офиса, заняться личными делами и спокойно не отвечать на рабочие звонки. Работодатель не вправе обязать сотрудника обедать за своим столом, требовать оставаться на связи или выполнять поручения в этот промежуток. Илья Русяев юрист

Если же по характеру работы сотрудник не может уйти на полноценный обед, компания обязана дать ему возможность поесть прямо в рабочее время. В таком случае этот период уже включается в рабочее время и подлежит оплате.

Роструд также подчеркивает, что обеденный перерыв нельзя просто отменить, если только речь не идет о смене до четырех часов.

По данным SuperJob, каждый пятый офисный сотрудник вообще не успевает поесть в обеденный перерыв, продолжая работать. Но сильнее людей, похоже, беспокоят переработки и общее выгорание. По другому исследованию SuperJob, 77% офисных сотрудников в России сталкиваются с переработками: 31% — регулярно, ещё 46% — периодически. А hh.ru ранее сообщал, что с симптомами выгорания сталкивались 80% работников, причём половина постоянно чувствует усталость и раздражительность.