Реки «задохнулись»: Росрыболовство назвало причину массовой гибели рыбы в Тюменской области

Причиной массовой гибели рыбы в реке Тура стал острый дефицит растворённого кислорода. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Росрыболовства со ссылкой на данные ВНИРО.

В ведомстве объяснили, что после аномального летнего паводка в воду попало большое количество органики с затопленных территорий. Из-за высокой температуры воды процессы её окисления ускорились, что привело к снижению содержания кислорода.

«Причина гибели рыбы, согласно данным ВНИРО — острый дефицит растворённого кислорода, вызванный аномальным летним паводком», — пояснили в Росрыболовстве.

При этом признаков токсикологического отравления специалисты не выявили. Сейчас ведомство подсчитывает объём погибшей рыбы и размер причинённого ущерба.

По оценке отраслевых специалистов, популяции массовых видов рыб в Туре, Тоболе и Иртыше способны восстановиться самостоятельно. Дополнительные меры потребуются для ценных видов — сибирского осетра, стерляди и нельмы. Их численность планируют поддерживать с помощью искусственного воспроизводства.

Ранее Life.ru писал о масштабной гибели рыбы в Тюменской области. Тогда сообщалось, что в Туре и Тоболе рыба практически полностью погибла, а в Иртыше, Тавде и Исети потери оказались частичными. По оценке специалистов, восстановление некоторых ценных видов может занять до 10 лет.