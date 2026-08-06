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6 августа, 11:10

В Тюмени за два дня убрали почти тонну мёртвой рыбы с берегов Туры

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

В Тюмени подрядные организации за два дня вывезли с берегов реки Туры почти тонну погибшей рыбы. О ходе работ сообщил глава города Максим Афанасьев.

Утилизация мёртвой рыбы. Фото © Макс / Максим Афанасьев

Утилизация мёртвой рыбы. Фото © Макс / Максим Афанасьев

По словам мэра, очистка ведётся на наиболее пострадавших участках, включая Гагаринский парк и территорию городского пляжа. Собранную рыбу направляют на последующую утилизацию.

«Начаты важные мероприятия по уборке погибшей рыбы вдоль береговой линии реки на территории Гагаринского парка, городского пляжа. Специализированная организация за два дня собрала практически тонну погибшей рыбы для её последующей утилизации», — написал Афанасьев.

В городском департаменте хозяйства уточнили, что работы также организованы на озере Круглом. По данным ведомства, специалисты уже очистили свыше 1,2 километра береговой линии и продолжают ликвидировать последствия массовой гибели рыбы.

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Ранее в Тобольском районе Тюменской области порекомендовали жителям не пить воду и не есть рыбу из реки Тобол. Власти региона предупредили жителей о возможном присутствии неизвестных химических соединений в этом водоёме.

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Владимир Озеров
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