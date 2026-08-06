Солёность Азовского моря выросла после разрушения Каховской ГЭС: Чем это опасно для сельского хозяйства и рыбы

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о долгосрочных экологических последствиях разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, произошедшего в июне 2023 года. По его словам, исчезновение водохранилища уже привело к серьёзным изменениям в Азовском море и сельском хозяйстве региона.

Балицкий пояснил, что отсутствие оросительной системы очень сильно влияет на сельское хозяйство, на жизнь людей и на солёность Азовского моря.

«Потому что количество осадков, которое выпадало в Азовском море, приводило к тому, что в море должно быть около 7 промилле соли, а сейчас — порядка 11 промилле», — сказал Балицкий в интервью РИА «Новости».

По его словам, это затрагивает рыбу, креветок и рачков. Пострадали и сельское хозяйство, и морская экосистема, отметил Балицкий. Глава региона подчеркнул, что восстановление гидротехнического сооружения необходимо для нормализации климата и возвращения мелиоративных возможностей в Запорожской и Херсонской областях. Без Каховского водохранилища земли остаются без орошения, что негативно сказывается на урожайности.