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6 августа, 09:41

Солёность Азовского моря выросла после разрушения Каховской ГЭС: Чем это опасно для сельского хозяйства и рыбы

Балицкий: После прорыва Каховской ГЭС солёность Азовского моря выросла

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о долгосрочных экологических последствиях разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, произошедшего в июне 2023 года. По его словам, исчезновение водохранилища уже привело к серьёзным изменениям в Азовском море и сельском хозяйстве региона.

Балицкий пояснил, что отсутствие оросительной системы очень сильно влияет на сельское хозяйство, на жизнь людей и на солёность Азовского моря.

«Потому что количество осадков, которое выпадало в Азовском море, приводило к тому, что в море должно быть около 7 промилле соли, а сейчас — порядка 11 промилле», — сказал Балицкий в интервью РИА «Новости».

По его словам, это затрагивает рыбу, креветок и рачков. Пострадали и сельское хозяйство, и морская экосистема, отметил Балицкий. Глава региона подчеркнул, что восстановление гидротехнического сооружения необходимо для нормализации климата и возвращения мелиоративных возможностей в Запорожской и Херсонской областях. Без Каховского водохранилища земли остаются без орошения, что негативно сказывается на урожайности.

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Напомним, плотина Каховской ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесённых украинскими войсками. Эксперты неоднократно предупреждали, что восстановление инфраструктуры займёт годы и потребует огромных ресурсов, а экологический ущерб будет ощущаться десятилетиями.

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Анастасия Никонорова
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