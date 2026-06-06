Сальдо уверен, что сумма ущерба от теракта ВСУ на Каховской ГЭС вырастет

Ущерб от удара ВСУ по Каховской ГЭС составляет более 11,5 миллиарда рублей, но цифру нельзя считать окончательной, оценка разрушений продолжается. Об этом рассказал РИА «Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Ущерб колоссальный. Ранее подсчитанная сумма превышала 11,5 миллиарда рублей, но это не окончательная оценка. В неё входят разрушенные здания, инфраструктура, ущерб сельскому хозяйству из-за отсутствия полива, экологические последствия, проблемы энергосистемы, транспорта, невозможность использовать Каховский судоходный шлюз», — уточнил он.

Глава региона допустил, что точный размер ущерба можно будет подсчитать лишь тогда, когда ВС РФ смогут вернуть контроль над правобережьем Днепра и начнёт восстанавливаться инфраструктура станции. Сальдо напомнил, что при теракте ВСУ на ГЭС погибли 60 человек.