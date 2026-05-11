В Херсонской области не исключают сценарий, при котором украинские военные начнут уничтожать объекты на правом берегу Днепра в случае своего отхода. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, логика действий киевского режима очевидна. Противник уже демонстрировал готовность выводить из строя энергетику, мосты, транспортные артерии, социальные учреждения и системы водоснабжения. Глава области напомнил, что трагедия на Каховской ГЭС стала прямым подтверждением подобной тактики, поэтому угроза новых диверсий воспринимается всерьёз.

В разговоре с ТАСС Сальдо отметил, что сейчас поступает информация о минировании на правобережье. Также фиксируются факты размещения армейских подразделений вблизи гражданских построек и подготовка к подрыву ключевых коммуникаций.

Публично раскрывать детали оперативной обстановки чиновник отказался. Он пояснил, что часть сведений нуждается в дополнительной проверке, а разглашение другой информации способно навредить источникам и гражданским лицам, которые передают сведения.

Ранее, в апреле, о тревожных приготовлениях рассказывали и представители пророссийского подполья. Активисты организации «Херсонское сопротивление» заявляли, что украинские военные занялись минированием городской канализации в Херсоне.