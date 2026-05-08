Киевский режим в очередной раз проигнорировал мирные инициативы России и атаковал гражданских. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, ВСУ ударили по Каирам во время перемирия. В результате погибли двое мирных жителей — отец и его несовершеннолетняя дочь.

«Это не первый случай, когда киевский режим цинично игнорирует любые мирные инициативы и показывает свою звериную натуру», — написал Сальдо в своём телеграм-канале.

Губернатор подчеркнул: пока украинские лидеры рассказывают Западу о стремлении к миру, они продолжают убивать и калечить людей — детей, стариков. Сальдо заявил, что это преступление не останется без ответа.

В соответствии с решением президента РФ Владимира Путина в дни празднования 81-й годовщины Победы с 00:00 мск 8 мая до 10 мая Россия объявила временное прекращение боевых действий. В этот период все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратили огонь. Но ВСУ с полуночи 8 мая уже 1630 раз нарушили режим перемирия. Жители Киева начали массово покидать город. Они вспомнили предупреждение Минобороны РФ об «ударе возмездия». Москва обещала нанести его в случае провокаций.