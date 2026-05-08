ВСУ убили отца и дочь в Херсонской области, нарушив перемирие

ВСУ атаковали Херсонскую область, убив мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Под удар попали Каиры Горностаевского округа.

Погиб мужчина 1985 года рождения, его 15-летнюю дочь с тяжёлыми ранениями доставили в Геническую центральную районную больницу. Однако спасти девочку не удалось — она скончалась в реанимации от большой потери крови.

«Это не первый случай, когда киевский режим цинично игнорирует любые мирные инициативы и показывает свою звериную натуру. Пока их лидеры рассказывают Западу о стремлении к миру, они продолжают убивать и калечить наших людей, детей, стариков», — написал Сальдо. Губернатор пообещал, что это преступление не останется без ответа.

Ранее от ударов ВСУ пострадали четверо жителей Белгородчины. В Грайворонском округе в селе Казачья Лисица FPV-дрон атаковал трактор, водитель с осколочными ранениями плеча и ноги госпитализирован в Белгород. В селе Гора-Подол в результате удара по частному дому пострадали две женщины — у них диагностированы баротравмы. От госпитализации они отказались.