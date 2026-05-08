Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

8 мая, 14:20

ВСУ убили отца и дочь в Херсонской области, нарушив перемирие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Francesco Sgura

ВСУ атаковали Херсонскую область, убив мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Под удар попали Каиры Горностаевского округа.

Погиб мужчина 1985 года рождения, его 15-летнюю дочь с тяжёлыми ранениями доставили в Геническую центральную районную больницу. Однако спасти девочку не удалось — она скончалась в реанимации от большой потери крови.

«Это не первый случай, когда киевский режим цинично игнорирует любые мирные инициативы и показывает свою звериную натуру. Пока их лидеры рассказывают Западу о стремлении к миру, они продолжают убивать и калечить наших людей, детей, стариков»,написал Сальдо. Губернатор пообещал, что это преступление не останется без ответа.

ВСУ уже 1630 раз нарушили режим прекращения огня с 00.00 8 мая

Ранее от ударов ВСУ пострадали четверо жителей Белгородчины. В Грайворонском округе в селе Казачья Лисица FPV-дрон атаковал трактор, водитель с осколочными ранениями плеча и ноги госпитализирован в Белгород. В селе Гора-Подол в результате удара по частному дому пострадали две женщины — у них диагностированы баротравмы. От госпитализации они отказались.

Юрий Лысенко
