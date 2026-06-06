В Херсонской области район Новой Каховки остаётся одним из самых напряжённых участков линии боевого соприкосновения. В зону повышенной интенсивности, как рассказал РИА «Новости» губернатор Владимир Сальдо, входит и территория, где ранее располагалась Каховская ГЭС.

После подрыва ГЭС фактически прекратила существование как действующий объект. От станции, по его словам, сохранились лишь отдельные фрагменты разрушенных конструкций, а технологическая инфраструктура утрачена.

«Район Новой Каховки остаётся одним из самых напряжённых участков, но в отношении самой ГЭС киевским боевикам уже нечего разрушать», — отметил он.

Ранее Владимир Сальдо заявил, что пространство для компромиссов с западными странами может быстро сузиться, если они продолжат поставлять вооружение киевскому режиму. По его словам, политика действительно является искусством компромиссов. Однако в условиях вооружённого противостояния терпение не может быть бесконечным.