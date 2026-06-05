ВСУ нанесли удар по зданиям пансионата в Железном Порту

Украинские вооружённые формирования вновь атаковали гражданскую инфраструктуру Херсонской области. На этот раз целью стал Железный Порт — популярное в прошлом курортное село на берегу Чёрного моря.

Как сообщил губернатор Владимир Сальдо, противник нанёс удар по зданиям местного пансионата. К счастью, по словам главы региона, постройки не использовались и пустовали. Пострадавших среди мирного населения нет.

«Повреждены неэксплуатируемые здания пансионата в Железном Порту», — написал он.

Ранее Life.ru писал, что в результате атаки украинских БПЛА в Геническе Херсонской области повреждено минимум 48 квартир, пострадал 61 человек, сообщила глава муниципального округа Юлия Семякина. По её словам, окончательные данные будут получены после завершения работ оперативных служб.