Минимум 48 квартир повреждено при атаке БПЛА в Геническе Херсонской области

Минимум 48 квартир повреждено в Геническе Херсонской области в результате атаки украинских БПЛА, рассказала журналистам глава муниципального округа Юлия Семякина. Всего инцидент затронул 62 человека.

«По предварительной оценке, 48 квартир пострадало, но их будет гораздо больше», — сказала собеседница ТАСС. По её словам, окончательные данные по последствиям «на земле» будут получены после завершения работ оперативными службами.