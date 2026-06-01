Минимум 48 квартир повреждено при атаке БПЛА в Геническе Херсонской области
Минимум 48 квартир повреждено в Геническе Херсонской области в результате атаки украинских БПЛА, рассказала журналистам глава муниципального округа Юлия Семякина. Всего инцидент затронул 62 человека.
«По предварительной оценке, 48 квартир пострадало, но их будет гораздо больше», — сказала собеседница ТАСС. По её словам, окончательные данные по последствиям «на земле» будут получены после завершения работ оперативными службами.
Напомним, накануне украинский БПЛА совершил атаку на Геническ. Погиб ребёнок, ещё 11 человек пострадали. Раненые, по данным властей, находятся в состоянии средней степени тяжести. Им оказывают медицинскую помощь.
