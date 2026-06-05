Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что пространство для компромиссов с западными странами может быстро сузиться, если они продолжат поставлять вооружение киевскому режиму.

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На площадке ПМЭФ корреспондент кремлёвского пула Александр Юнашев спросил Сальдо, как он оценивает обилие компромиссов по отношению к государствам, которые продолжают снабжать Украину оружием.

По словам Сальдо, политика действительно является искусством компромиссов. Однако в условиях вооружённого противостояния терпение не может быть бесконечным.

«Когда идёт такое вооружённое противостояние, наверное, компромиссы могут скоро закончиться, если наши так называемые западные партнёры будут себя так вести», — сказал он.

Ранее Сальдо обвинил Владимира Зеленского в эскалации и имитации переговоров по Украине. По словам главы Херсонской области, Киев периодически демонстрирует готовность к диалогу, но за этими заявлениями не следует реальных шагов. Сальдо считает, что такие заявления используются как политический инструмент, чтобы отвлечь внимание от ситуации на фронте.