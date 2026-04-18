Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Владимир Зеленский не заинтересован в мирном урегулировании конфликта. Об этом Сальдо рассказал в интервью РИА «Новости», комментируя текущую ситуацию вокруг украинского конфликта.

«Зеленский взял курс на увеличение напряжённости и никоим образом не заинтересован, и не видно в его действиях, что он заинтересован в мирном урегулировании процесса», — заявил он.

По его словам, руководство в Киеве периодически демонстрирует готовность к переговорам, однако за этими заявлениями не следует конкретных шагов. Сальдо считает, что подобные заявления используются как политический инструмент для отвлечения внимания от обстановки на фронте.

Он также заявил, что подобная тактика, по его оценке, направлена на наращивание военного потенциала и продолжение боевых действий. Отдельно губернатор отметил, что, по его мнению, действия украинских властей ведут к ухудшению гуманитарной ситуации и затягиванию конфликта.

Ранее в Совфеде пригрозили Западу «заслуженной расплатой» за подталкивание Украины к войне. Сенатор Владимир Джабаров напомнил, что Запад продолжает поставлять Киеву летальное вооружение и производить для него ракеты и дроны на своей территории. По его словам, это провокация чистой воды.