Разница — всего 200 граммов: Нурмагомедов и Ядонг прошли взвешивание перед боем в Шанхае

Накануне турнира UFC Fight Night 286 в Шанхае прошла официальная процедура взвешивания участников одного из центральных поединков вечера. Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов и китаец Сонг Ядонг уложились в лимит своей весовой категории.

Нурмагомедов показал на весах 61,5 килограмма, его соперник — 61,7 килограмма. Разница между бойцами составила всего 200 граммов.

Оба спортсмена успешно прошли процедуру и были допущены к поединку.

30-летний Нурмагомедов за карьеру провёл 21 бой, в которых одержал 20 побед и потерпел одно поражение. На счету 28-летнего Сонга Ядонга 23 победы, девять поражений и одна ничья в 33 поединках.

В январе 2025 года Life.ru писал о первом поражении Умара Нурмагомедова в карьере. Тогда россиянин уступил Мерабу Двалишвили в титульном бою UFC в легчайшем весе и не смог завоевать чемпионский пояс.