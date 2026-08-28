Разница — всего 200 граммов: Нурмагомедов и Ядонг прошли взвешивание перед боем в Шанхае
Умар Нурмагомедов и Сонг Ядонг прошли взвешивание перед UFC Fight Night 286
Обложка © Getty Images / Chris Unger/Zuffa LLC
Накануне турнира UFC Fight Night 286 в Шанхае прошла официальная процедура взвешивания участников одного из центральных поединков вечера. Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов и китаец Сонг Ядонг уложились в лимит своей весовой категории.
Нурмагомедов показал на весах 61,5 килограмма, его соперник — 61,7 килограмма. Разница между бойцами составила всего 200 граммов.
Оба спортсмена успешно прошли процедуру и были допущены к поединку.
30-летний Нурмагомедов за карьеру провёл 21 бой, в которых одержал 20 побед и потерпел одно поражение. На счету 28-летнего Сонга Ядонга 23 победы, девять поражений и одна ничья в 33 поединках.
В январе 2025 года Life.ru писал о первом поражении Умара Нурмагомедова в карьере. Тогда россиянин уступил Мерабу Двалишвили в титульном бою UFC в легчайшем весе и не смог завоевать чемпионский пояс.
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