На Камчатке задержали «смотрящего» и его двух подручных

На Камчатке задержали 63-летнего мужчину, которого правоохранители называют «смотрящим» за краевым центром, и двух его предполагаемых подручных. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

На Камчатке полицейские задержали участников запрещённого экстремистского движения. Видео © Telegram / Полиция Камчатки

Задержания прошли одновременно в Петропавловске-Камчатском и Елизове. В операции участвовали сотрудники уголовного розыска, УФСБ и УФСИН при поддержке СОБР Росгвардии.

По версии следствия, 63-летний неоднократно судимый мужчина пропагандировал криминальную субкультуру и пытался вовлекать в неё жителей края и заключённых. Его 38-летний и 61-летний предполагаемые сообщники, также ранее судимые, выполняли его указания и участвовали в сборе денег в «общак».

Во время обысков силовики обнаружили около 500 тысяч рублей, мобильные телефоны, штык-ножи, патроны к травматическому пистолету, записи с «воровским укладом» и предметы с символикой запрещённой организации.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела об организации и участии в деятельности экстремистской организации. Фигуранты находятся в ИВС, решается вопрос об их аресте.

Ранее в Ивановской области задержали 15 человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и выводе за рубеж более 1 млрд рублей. По данным МВД, через подконтрольные иностранные компании средства конвертировали в криптовалюту, а доход группы от этой деятельности превысил 125 млн рублей.