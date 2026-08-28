Суд в Москве заочно осудил Арестовича* на 11 лет по делу о призывах к терроризму

Бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича* заочно приговорили к 11 годам колонии. Такое решение принял военный суд в Москве.

Политика признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса: публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ. Слушание проходило в закрытом режиме и заняло около двух часов.

По материалам дела, в марте 2022 года фигурант записал видеообращение. В нём он призывал граждан России выводить из строя железнодорожную инфраструктуру, чтобы помешать действиям армии. Спустя примерно три недели он опубликовал в социальных сетях пост, касающийся удара по Краматорску.

Сам Арестович* в настоящее время находится за пределами РФ и числится в розыске. Помимо российского разбирательства, против него возбуждено уголовное дело в Белоруссии. Ранее Украина также ввела против него ограничительные меры, поводом для которых стала критика действующих властей.

Алексей Арестович* — украинский политический и общественный деятель, бывший советник Офиса президента Украины (2020–2023), получивший широкую известность как спикер и комментатор во время СВО. До политической карьеры он работал актёром, психологом и военным аналитиком. Арестович* известен своими противоречивыми и резонансными заявлениями. После ухода с госслужбы перешёл в оппозицию к действующей власти, критикуя её как из-за рубежа, так и внутри страны.

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