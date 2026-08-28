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28 августа, 10:07

Суд в Москве заочно осудил Арестовича* на 11 лет по делу о призывах к терроризму

Алексей Арестович*. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexey.arestovich

Алексей Арестович*. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexey.arestovich

Бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича* заочно приговорили к 11 годам колонии. Такое решение принял военный суд в Москве.

Политика признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса: публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ. Слушание проходило в закрытом режиме и заняло около двух часов.

По материалам дела, в марте 2022 года фигурант записал видеообращение. В нём он призывал граждан России выводить из строя железнодорожную инфраструктуру, чтобы помешать действиям армии. Спустя примерно три недели он опубликовал в социальных сетях пост, касающийся удара по Краматорску.

Сам Арестович* в настоящее время находится за пределами РФ и числится в розыске. Помимо российского разбирательства, против него возбуждено уголовное дело в Белоруссии. Ранее Украина также ввела против него ограничительные меры, поводом для которых стала критика действующих властей.

Как актёр Арестович стал главным пропагандистом Украины
Как актёр Арестович стал главным пропагандистом Украины

Алексей Арестович* — украинский политический и общественный деятель, бывший советник Офиса президента Украины (2020–2023), получивший широкую известность как спикер и комментатор во время СВО. До политической карьеры он работал актёром, психологом и военным аналитиком. Арестович* известен своими противоречивыми и резонансными заявлениями. После ухода с госслужбы перешёл в оппозицию к действующей власти, критикуя её как из-за рубежа, так и внутри страны.

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* Включён в перечень экстремистов и террористов.

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Никита Никонов
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