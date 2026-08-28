Луна в иллюминаторе видна: Космонавт сфотографировала затмение с борта МКС

Космонавт Роскосмоса Анна Кикина показала, как выглядит лунное затмение с борта Международной космической станции. Снимок был сделан через иллюминатор МКС, сообщили в Роскосмосе.

На кадре запечатлена Луна во время затмения, которое наблюдалось утром 28 августа. В этот день спутник Земли погрузился в земную тень и приобрёл красноватый оттенок. Роскосмос также организовал трансляцию астрономического явления с побережья Балтийского моря в Калининградской области.

Для Кикиной это второй космический полёт. Сейчас она работает на МКС в составе 75-й длительной экспедиции вместе с космонавтом Петром Дубровым и астронавтом NASA Анилом Меноном.

Life.ru ранее подробно рассказывал, где и во сколько можно было увидеть лунное затмение 28 августа. В максимальной фазе земная тень закрыла почти весь лунный диск, из-за чего он приобрёл характерный красноватый оттенок.