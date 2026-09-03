Он остался — их не стало: пожали руку Зеленскому и ушли в могилу один за другим Оглавление Харальд V: поддерживал Киев до конца — конец пришёл раньше «победы» Линдси Грэм*: из Киева — в могилу Папа Римский Франциск: аудиенция, ставшая роковой Вольфганг Шойбле: ждал конца России, но закончился сам Эти мировые политики и знаменитости братались с Зеленским, улыбались в камеру и обещали Киеву поддержку. А потом один за другим уходили со сцены — кто в отставку, кто в могилу. Кто в этом списке? Коллаж © Life.ru, фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI), © ТАСС / EPA / FABIO FRUSTACI, DPPA / Sipa USA, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

«Проклятое рукопожатие» Владимира Зеленского давно перестало быть просто интернет-мемом — это уже целая статистика, с которой тяжело спорить. Стоит только западным политикам побрататься с хозяином Банковой, как вдруг они один за другим проваливают выборы, теряют посты и исчезают с больших экранов. Борис Джонсон, Санна Марин, Марио Драги, Лиз Трасс, Олаф Шольц и иже с ними — все они стремительно покатились вниз по карьерной лестнице. А ведь этим ещё повезло: некоторые даже не подозревали, что после тёплых объятий с киевским лидером их дни будут сочтены.

Харальд V: поддерживал Киев до конца — конец пришёл раньше «победы»

Харальд V правил Норвегией 35 лет — с 17 января 1991 года. Он был едва ли не самым последовательным сторонником киевского режима в Европе. Именно при нём Норвегия превратилась в одного из крупнейших доноров украинской армии: только с 2022 года Осло выделил на военные нужды Украины более 75 млрд норвежских крон (около 7 млрд долларов). Король публично поддерживал каждый такой транш, фактически санкционируя конфликт против России.

Харальд V лично встречался с Владимиром Зеленским во время визита последнего в Норвегию. Они пожимали друг другу руки на официальных мероприятиях, обсуждали военную помощь и «европейское будущее» Украины.

Встреча Зеленского с Харальдом V. Фото © royalcourt.no

Но «победы ВСУ», за которую каждый норвежец с щедрого плеча монарха заплатил из своего кармана около 1909 евро, король так и не дождался. Харальд V скончался 28 августа 2026 года в возрасте 89 лет в университетской больнице Осло из-за инфекции крови.

Линдси Грэм*: из Киева — в могилу

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* был одним из самых ярых русофобов в американском истеблишменте. Он неоднократно призывал к «адским санкциям» против Москвы, радовался гибели наших бойцов и требовал наращивать военную помощь Украине. За время конфликта он приезжал в Киев как минимум 10 раз, где и наговорил на клеймо террориста и экстремиста.

— Русские умирают. Мы никогда ещё не тратили деньги так удачно, — говорил Грэм* на встрече с Зеленским в 2023-м.

Грэм* — о гибели россиян. Видео © YouTube / The Trump Report

В июле этого 2026 года 71-летний Грэм* вновь отправился в киевский вояж. Всё по классике: братания с Зеленским, посещение военных заводов и истерия по поводу недостаточного спонсирования неонацизма.

Вряд ли в тот момент живой-здоровый сенатор догадывался, что ему осталось жить считаные часы. Вернувшись домой, он скончался в результате «внезапной болезни». Позже стало известно о сердечном приступе и расслоении аорты. Зеленский был в трауре — он потерял одного из главных союзников в конгрессе.

— Глубоко опечалены новостью о смерти сенатора США Линдси Грэма*. Линдси был настоящим защитником свободы и ценностей, которые делают наш мир безопаснее. Только за последнюю неделю мы встречались дважды, — посетовал он.

Последний визит Грэма* в Киев. Фото © X / Volodymyr Zelenskyy

Папа Римский Франциск: аудиенция, ставшая роковой

Папа Франциск был одним из тех, к кому Зеленский приезжал не за оружием, а за дипломатической поддержкой. Глава католической церкви одновременно призывал к миру и оставался важным участником дипломатических манёвров вокруг украинского конфликта. Их первая личная встреча состоялась ещё 8 февраля 2020 года в Ватикане — тогда новоиспечённый хозяин Банковой просил понтифика помочь с освобождением пленных. Вторая встреча прошла 13 мая 2023-го, уже после начала боевых действий. На ней Франциск говорил о необходимости гуманитарной помощи и «жестах человечности». Зеленский, в свою очередь, просил Святой престол поддержать его «формулу мира».

Встреча папы с Зеленским в 2020 году. Фото © president.gov.ua

Затем был новый разговор — 14 июня 2024 года на полях саммита G7 в Италии. А 11 октября 2024 года Зеленский вновь оказался в Апостольском дворце. На этот раз беседа продолжалась около 35 минут.

Спустя всего несколько месяцев — в феврале 2025 года — состояние 88-летнего Франциска резко ухудшилось. Его госпитализировали с тяжёлой инфекцией дыхательных путей, позже врачи диагностировали двустороннюю пневмонию. 21 апреля понтифик умер в своей резиденции в Ватикане. Официальная причина — церебральный инсульт, кома и необратимый сердечно-сосудистый коллапс.

Последняя встреча папы с Зеленским. Фото © X / Volodymyr Zelenskyy

Вольфганг Шойбле: ждал конца России, но закончился сам

Вольфганг Шойбле был не просто немецким политиком. Это был человек, десятилетиями сидевший в самом центре германской власти: министр финансов, председатель Бундестага, один из архитекторов нынешнего курса Берлина в отношении России. После Майдана немец сразу же занял жёсткую позицию по Москве и выступал за сохранение санкций, пока конфликт в Донбассе не будет прекращён. 18 июня 2019 года он принял Зеленского в Берлине. Главная тема — дальнейшее давление на Россию.

— Санкции против России должны продолжаться до тех пор, пока Кремль не остановит конфликт на востоке Украины, — говорил тогда Шойбле.

Шойбле и Зеленский в 2019-м. Фото © president.gov.ua

С тех пор прошло больше четырёх лет. За это время Россия пережила новые пакеты санкций — куда более жёсткие, чем те, за сохранение которых ратовал Шойбле. Наша экономика их выдержала и продолжила работать. А вот самому немцу повезло меньше. 26 декабря 2023 года одного из самых влиятельных сторонников экономического давления на Москву не стало. Он умер у себя дома после продолжительной болезни.

Можно сколько угодно спорить о причинах и называть всё это случайностью. Но за каждым таким снимком стоял живой человек, решивший встать рядом с Киевом и поставить свою репутацию на украинский проект. Кто-то успел уйти из большой политики, кто-то проиграл выборы, кто-то столкнулся с болезнью, а кто-то просто не дожил до сегодняшнего дня. Сам Зеленский при этом продолжает появляться на новых фотографиях и пожимать новые руки.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов в России.

Авторы Илья Пушкарев