«Враг не ест с тобой»: Как совместная трапеза снижает дистанцию, но не решает конфликты

Совместная трапеза способна снижать социальную дистанцию между людьми и помогать им взаимодействовать спокойнее, однако сама по себе не устраняет конфликты и разногласия. Об этом рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в комментарии RuNews24.ru.

По словам специалиста, объяснять такой эффект популярным утверждением о том, что после еды «кровь отливает от мозга», некорректно. Голод действительно способен переключать внимание человека на поиск пищи, но не превращает его автоматически в агрессивного или неспособного принимать разумные решения.

Более заметный эффект возникает именно при совместной еде. В одном из исследований с участием 1476 человек те, кто ел из общих тарелок, чаще сотрудничали в моделируемых переговорах и социальных задачах, чем участники, получавшие ту же пищу отдельно. Авторы работы связывали это с возникающим между людьми ощущением координации.

«Древний принцип „враг не ест с тобой“ имеет психологическую логику. Совместная трапеза создаёт ситуацию, в которой люди делают одно и то же, соблюдают общий ритм, делят пространство. Это снижает дистанцию», — объяснил Якубович.

По этой же причине, считает эксперт, дипломатический ужин отличается от переговоров в кабинете. За столом появляется возможность выйти за пределы официальных ролей, поговорить о культуре, семье или городе и увидеть реакцию собеседника вне жёстко заданной повестки.

При этом превращать совместный ужин в универсальный инструмент примирения не стоит. Трапеза может облегчить общение и сформировать доверие, но принципиальные противоречия никуда не исчезают, а рассадка, меню и состав участников в дипломатии сами остаются частью протокола и демонстрации статуса.

Ранее Life.ru рассказывал, какие привычки помогают быстрее расположить к себе собеседника. Психологи советовали делать ставку на искренний интерес, спокойную манеру общения, зрительный контакт и открытую позу — именно такие детали помогают снизить дистанцию между людьми и создать ощущение доверия.