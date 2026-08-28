Сходила в туалет — получила каблуком: Москвичка обвинила стюардессу в избиении

23-летняя москвичка заявила, что стюардесса египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines ударила её каблуком после похода в туалет перед посадкой самолёта. Об инциденте сообщает Telegram-канал Baza.

По словам Юлии, происшествие случилось на рейсе UJ 707. Девушка ожидала очереди в уборную, когда капитан объявил о начале снижения. Из-за хронических проблем с мочевым пузырём она всё же решила воспользоваться туалетом.

После выхода, утверждает пассажирка, сидевшая рядом бортпроводница без предупреждения ударила её острым каблуком в область выше колена. На ноге остался синяк.

Из-за начавшейся посадки девушка вернулась на своё место и рассказала о произошедшем сестре. Та попыталась снять членов экипажа на видео, однако, по словам пассажирок, бортпроводники пытались забрать смартфон.

После приземления в Шереметьеве Юлия обратилась в полицию и направила официальную жалобу в авиакомпанию. Пассажирка настаивает, что до предполагаемого удара никаких предупреждений или замечаний от стюардессы не получала.

В июне Life.ru писал о другом инциденте, связанном с туалетом на борту самолёта. Тогда пассажирка рейса Utair из Москвы в Нахичевань перепутала дверь туалета с аварийным выходом и попыталась открыть её на высоте около 11 тысяч метров. Бортпроводники успели остановить женщину, разгерметизации не произошло.