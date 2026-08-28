100 метров — предел: Депутат рассказал, как заставить чиновников поставить мусорку у дома

Если контейнерная площадка для мусора находится дальше 100 метров от жилого дома, это можно оспорить. Об этом в беседе с Life.ru рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

По его словам, санитарные нормы предусматривают, что расстояние от контейнерной площадки до жилья должно составлять от 20 до 100 метров. В сельской местности минимальная дистанция может быть сокращена до 15 метров.

Если площадка находится дальше 100 метров — это нарушение, которое можно и нужно оспаривать. Если в вашем районе нет муниципальной контейнерной площадки в пределах 100 метров, у вас есть два варианта. Первый — временно складировать отходы в собственном контейнере на своём участке и ждать приезда мусоровоза по графику. Второй — добиваться установки общей площадки поближе. Никита Чаплин Депутат Госдумы

Чаплин советует сначала объединиться с соседями, определить подходящее место и направить коллективное заявление. К обращению желательно приложить схему предполагаемого размещения площадки. Кроме того, можно обратиться к региональному оператору по обращению с отходами. Если администрация затягивает решение вопроса, депутат рекомендует жаловаться в прокуратуру или Роспотребнадзор.

«Главный совет: не пытайтесь решить вопрос в одиночку — коллективное обращение жильцов всегда весомее», — отметил Чаплин.

Ранее Life.ru рассказывал, в каких случаях россияне могут добиться перерасчёта платы за вывоз мусора. В одном из таких случаев жители Подольска пожаловались в Госжилинспекцию из-за отсутствия оборудованной контейнерной площадки, после чего регионального оператора обязали вернуть часть начислений.