«Паразит под маской деликатеса»: Учёный раскрыл пугающую правду, как опята уничтожают гектары леса

Опята, которые многие считают безобидным лесным деликатесом, на самом деле оказались безжалостными убийцами деревьев. Биолог Михаил Воробьёв в разговоре с Life.ru раскрыл пугающий механизм, который за несколько лет превращает крепкие дубы и берёзы в гниющие обрубки. По его словам, эти грибы — классические хищники-паразиты, чья грибница действует скрытно и беспощадно.

Опята — это жесточайший хищник-паразит. Его грибница (ризоморфы) проникает под кору живых деревьев и буквально высасывает из них жизнь, за 3–5 лет превращая крепкий дуб или берёзу в труху. Михаил Воробьёв Биолог

Воробьёв добавил, что мицелий опёнка признан самым большим живым организмом на планете. Он способен распространяться на огромные расстояния, захватывая новые жертвы. Чаще всего грибы атакуют уже повреждённые деревья, и в этом, как ни странно, состоит жестокая логика природы: стареющее растение начинают разлагать жучки, паучки, плесень и в том числе опята.

Однако бурный рост опят — тревожный симптом. Они селятся на слабых, больных или погибающих деревьях. Если грибов аномально много, значит, лес серьёзно болен. «Когда каждое дерево в лесу населено опятами, это уже беда — значит, лес скоро вымрет», — предупредил биолог.

Специалист сравнил поведение грибов с охотой волков: стая догоняет стадо, хватает больного барана, который бежит медленнее. Так и опята выбирают ослабленные деревья, которые не способны сопротивляться. Дальше лишь вопрос времени, когда ствол рухнет.

После падения дерева на нём поселяется другая живность. Помимо опят есть грибы-трутовики, действующие по схожему принципу. Но их не едят, а опята съедобны. «Лучше опята, чем трутовики», — резюмировал Воробьёв.