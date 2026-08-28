«Паразит под маской деликатеса»: Учёный раскрыл пугающую правду, как опята уничтожают гектары леса
Биолог Воробьёв: Опята за 3–5 лет превращают здоровый дуб в труху
Обложка © Wikipedia / Jean-Pol GRANDMONT
Опята, которые многие считают безобидным лесным деликатесом, на самом деле оказались безжалостными убийцами деревьев. Биолог Михаил Воробьёв в разговоре с Life.ru раскрыл пугающий механизм, который за несколько лет превращает крепкие дубы и берёзы в гниющие обрубки. По его словам, эти грибы — классические хищники-паразиты, чья грибница действует скрытно и беспощадно.
Опята — это жесточайший хищник-паразит. Его грибница (ризоморфы) проникает под кору живых деревьев и буквально высасывает из них жизнь, за 3–5 лет превращая крепкий дуб или берёзу в труху.
Воробьёв добавил, что мицелий опёнка признан самым большим живым организмом на планете. Он способен распространяться на огромные расстояния, захватывая новые жертвы. Чаще всего грибы атакуют уже повреждённые деревья, и в этом, как ни странно, состоит жестокая логика природы: стареющее растение начинают разлагать жучки, паучки, плесень и в том числе опята.
Однако бурный рост опят — тревожный симптом. Они селятся на слабых, больных или погибающих деревьях. Если грибов аномально много, значит, лес серьёзно болен. «Когда каждое дерево в лесу населено опятами, это уже беда — значит, лес скоро вымрет», — предупредил биолог.
Специалист сравнил поведение грибов с охотой волков: стая догоняет стадо, хватает больного барана, который бежит медленнее. Так и опята выбирают ослабленные деревья, которые не способны сопротивляться. Дальше лишь вопрос времени, когда ствол рухнет.
После падения дерева на нём поселяется другая живность. Помимо опят есть грибы-трутовики, действующие по схожему принципу. Но их не едят, а опята съедобны. «Лучше опята, чем трутовики», — резюмировал Воробьёв.
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