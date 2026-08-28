Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 14:22

В НАТО устроили «конкурс красоты» перед замглавы Пентагона

Politico: Союзники США устроили «конкурс красоты» перед замглавы Пентагона Колби

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Союзники США по НАТО начали наперебой демонстрировать Вашингтону свои достижения на встрече с заместителем министра войны США по политическим вопросам Элбриджем Колби. Один из дипломатов альянса сравнил происходящее с «конкурсом красоты», пишет Politico.

«В ходе встречи... в четверг... союзники устроили «конкурс красоты», в котором каждый подчёркивал достижения своей страны в рамках НАТО 3.0», — приводит издание слова дипломата.

Встреча прошла на фоне проверки Вашингтоном того, насколько союзники соответствуют внешнеполитическому курсу администрации Дональда Трампа. Колби приехал в Европу для консультаций с военным и политическим руководством стран альянса. Одной из ключевых тем стало продвижение американской концепции «НАТО 3.0».

США разделили страны НАТО на «хорошие и плохие», а также задумались о выходе
США разделили страны НАТО на «хорошие и плохие», а также задумались о выходе

Ранее Элбридж Колби предложил кардинально пересмотреть роль НАТО и перейти к концепции «НАТО 3.0». По мнению Колби, организация должна вернуться к принципам времён холодной войны. Тогда основную ответственность за собственную оборону несли европейские союзники. Он констатировал, что эпоха однополярного момента завершилась, и наступило время жёсткой силовой политики. Прежняя модель альянса, сложившаяся после окончания холодной войны, больше не актуальна.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • США
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar