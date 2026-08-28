В НАТО устроили «конкурс красоты» перед замглавы Пентагона

Союзники США по НАТО начали наперебой демонстрировать Вашингтону свои достижения на встрече с заместителем министра войны США по политическим вопросам Элбриджем Колби. Один из дипломатов альянса сравнил происходящее с «конкурсом красоты», пишет Politico.

«В ходе встречи... в четверг... союзники устроили «конкурс красоты», в котором каждый подчёркивал достижения своей страны в рамках НАТО 3.0», — приводит издание слова дипломата.

Встреча прошла на фоне проверки Вашингтоном того, насколько союзники соответствуют внешнеполитическому курсу администрации Дональда Трампа. Колби приехал в Европу для консультаций с военным и политическим руководством стран альянса. Одной из ключевых тем стало продвижение американской концепции «НАТО 3.0».

Ранее Элбридж Колби предложил кардинально пересмотреть роль НАТО и перейти к концепции «НАТО 3.0». По мнению Колби, организация должна вернуться к принципам времён холодной войны. Тогда основную ответственность за собственную оборону несли европейские союзники. Он констатировал, что эпоха однополярного момента завершилась, и наступило время жёсткой силовой политики. Прежняя модель альянса, сложившаяся после окончания холодной войны, больше не актуальна.