Не дали микрофон — выбрал Пентагон: Трамп пропустит церемонию 11 сентября в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, проведёт 25-ю годовщину терактов 11 сентября в Пентагоне, а не на мемориале в Нью-Йорке. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, причиной стал формат памятной церемонии на Манхэттене. Трамп хотел выступить с речью, однако с 2012 года политикам не предоставляют слово на мероприятии.

Ранее представители администрации обсуждали с властями Нью-Йорка возможность визита президента к мемориалу. Однако действующие правила церемонии не предусматривают выступлений политиков независимо от их партийной принадлежности.

Вместо этого родственники погибших традиционно зачитывают имена жертв теракта. Ранее представителям власти разрешали выступать со стихами или отрывками из исторических документов.

В итоге Трамп примет участие в памятном мероприятии в Пентагоне. Здание также стало одной из целей атаки 11 сентября 2001 года.

В Нью-Йорк от администрации США направится вице-президент Джей Ди Вэнс, отмечает New York Times.

Ранее CBC запретила журналистам называть теракты 11 сентября «террористическими атаками». Решение раскритиковала депутат Рэйчел Томас, заявив, что такая формулировка преуменьшает масштаб трагедии и оскорбляет память погибших.