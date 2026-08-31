С 1 сентября курс доллара войдёт в сложный диапазон. Какой отметки достигнет рубль в следующем месяце Оглавление Какие события повлияют на курс рубля с 1 сентября Прогноз курса рубля с 1 сентября Сентябрь обещает стать очень интересным месяцем для валютного рынка. Курс доллара окажется под влиянием сразу нескольких противоречивых факторов, а рубль может получить неожиданную поддержку. Каким будет курс валют с 1 сентября? 30 августа, 21:45 Экономисты сделали прогноз курса доллара на сентябрь. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Какие события повлияют на курс рубля с 1 сентября

На курс рубля будет влиять динамика цен на экспортные товары и торговый баланс, спрос на иностранную валюту со стороны бизнеса, населения, Банка России, траектория денежно-кредитной политики, геополитическая картина. Эти факторы перечислила глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

— Ключевыми факторами останутся экспортная выручка, динамика нефтяных цен и операции Минфина. Если цены на нефть продолжат снижаться, экспортная выручка может сократиться и рубль будет медленно ослабевать. При этом Минфин до 4 сентября покупает валюту и золото примерно на 6,5 млрд рублей в день. Если объёмы покупок сохранятся или вырастут, давление на рубль останется или усилится по мере роста нормативов покупок, — рассказал инвестиционный стратег «Гарда Капитала» Александр Бахтин.

Ослабление рубля в августе было связано в первую очередь с сезонным ростом спроса на иностранную валюту со стороны импортёров и общим внешним фоном. Дополнительное давление создавали санкционные риски и операции Минфина в рамках бюджетного правила. В то же время движение курса не носило одностороннего характера: высокие процентные ставки в российской экономике продолжали поддерживать рубль, а достаточно высокие цены на нефть обеспечивали устойчивую экспортную выручку. Такое мнение высказала генеральный директор «Альфа-Форекса» Гузель Проценко.

По её словам, к сентябрю для курса рубля в первую очередь будут важны баланс экспортных и импортных потоков, динамика цен на нефть, действия Минфина и общая ситуация на внешних рынках.

Прогноз курса рубля с 1 сентября

Лето завершается на мажорной ноте для курсов иностранных валют — доллар, евро и юань достигли максимумов с начала февраля прошлого года, а со дна июня пары прибавили свыше 20%. Доллар уже по 86, евро за 100, юань отметился по 12,9. После такого ралли вероятна передышка — с сентября ожидается стабилизация курса рубля на фоне сезонности и роста вероятности паузы в цикле снижения ставки ЦБ, что априори за нацвалюту. Тем самым доллар в начале осени может вернуться на 85, евро к 99, а поддержкой для юаня значится 12,7. Такой прогноз сделал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По его словам, надо учитывать и фактор повышенной волатильности валютного рынка — в моменте могут быть проколы и сопротивлений, и поддержек. Но общее прогнозное направление курсов задано.

Александр Бахтин в сентябре ожидает продолжения умеренного ослабления рубля. По его оценкам, к концу месяца доллар будет торговаться в диапазоне 85–88 рублей, а юань — 12,5–13,5 рубля.

— Мы полагаем, что в сентябре рубль может стабилизироваться после сильно волатильного августа, поскольку в страну начнут поступать более высокие экспортные доходы, в то же время, пока сохраняется потребность в импорте нефтепродуктов, это фактор дополнительного спроса на валюту, который оказывает давление на курс. Также ожидаем, что Банка России останется нетто-покупателем валюты, что также продолжит уменьшать ликвидность на узком валютном рынке России. По нашим оценкам, в перспективе сентября рубль будет консолидироваться в диапазоне 82–87 за доллар США, 94–102 за евро и 12,2–13 за юань, — рассказала Наталия Пырьева.

В сентябре давление на рубль, скорее всего, сохранится, а курс доллара может постепенно перейти в диапазон 90–92 рублей. Для такого движения российской валюте не требуется резкого обвала — достаточно продолжения тенденции на постепенное ослабление, которая наблюдается к концу августа. Такое мнение высказал финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин.

Один из ключевых факторов, по его оценкам, — сокращение предложения валюты на внутреннем рынке на фоне более слабой экспортной выручки. Одновременно спрос на валюту со стороны импортёров может увеличиваться, поскольку предыдущее укрепление рубля сделало зарубежные товары более доступными и стимулировало восстановление импорта.

Дополнительное влияние окажет заседание Банка России 11 сентября: дальнейшее снижение ключевой ставки способно уменьшить привлекательность рублёвых инструментов и усилить давление на национальную валюту.

Отдельным фактором станет нефть и развитие конфликта вокруг Ирана и США. Если противостояние продолжит обостряться и риски для поставок нефти с Ближнего Востока возрастут, нефтяные котировки могут пойти вверх, что станет дополнительной поддержкой для рубля. Если конфликт, напротив, начнет затухать и геополитическая премия уйдёт из стоимости нефти, снижение нефтяных цен может ускорить ослабление российской валюты.

— При этом резкого обвала рубля пока ожидать не стоит: профицит счёта текущих операций платёжного баланса России во втором квартале вырос примерно до 21 млрд долларов против 2 млрд долларов годом ранее, что остаётся фундаментальным фактором поддержки национальной валюты. Базовый сценарий на сентябрь — движение доллара в диапазоне 87–92 рублей с высокой вероятностью тестирования отметки 92 рубля во второй половине месяца, — отметил Андрей Порошин.

Авторы Нина Важдаева