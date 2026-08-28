Целый этаж и жизнь без камер: 20-летний сын Трампа всё глубже уходит в тень

Младший сын Дональда Трампа Бэррон всё сильнее отгораживается от публичной жизни и старается как можно реже появляться за пределами семейных резиденций. О его замкнутом образе жизни пишет New York Post со ссылкой на людей из окружения американского лидера.

После первого курса Нью-Йоркского университета 20-летний Бэррон большую часть лета провёл с матерью Меланьей Трамп в принадлежащем семье гольф-клубе «Бедминстер» в Нью-Джерси. По словам собеседников издания, за пределы своего привычного круга он практически не выходит.

В распоряжении Бэррона есть личные пространства сразу в нескольких резиденциях семьи. В Мар-а-Лаго ему отведён собственный номер, в Trump Tower на Манхэттене — целый этаж, а в Белом доме — отдельная комната с мебелью, изготовленной специально для него.

По данным газеты, после приезда Бэррон обычно сразу направляется в свои апартаменты и старается не задерживаться в общих или публичных зонах. В офисе первой леди обсуждать его частную жизнь отказались и попросили журналистов не раскрывать дополнительные подробности.

При этом молодой человек занимается собственными проектами. Вместе со школьными друзьями он запустил производство энергетических напитков на растительной основе, а также пробовал инвестировать в криптовалюту. Однако и в бизнесе Бэррон предпочитает оставаться вне камер и не занимать публичную роль.

Ранее в США набирает популярность петиция с требованием призвать в армию младшего сына президента Дональда Трампа Бэррона для отправки в Иран. Поводом для инициативы стали планы американского лидера направить сухопутные войска в Иран. В социальных сетях разгорелись споры вокруг этих намерений. Тысячи пользователей поддерживают акцию под хэштегом #SendBarron. По данным СМИ, движение запустил бывший сценарист сериала «Южный Парк» Тоби Мортон.