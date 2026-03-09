Тысячи американцев призвали мобилизовать Бэррона Трампа в Иран

В США тысячи граждан подписали петицию с требованием призвать младшего сына президента Дональда Трампа Бэррона в армию для отправки в Иран. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на сайт с одноимённой инициативой.

В соцсетях разгорелись споры о действиях американского лидера и его планах направить сухопутные войска в Иран. В материале говорится, что под хэштегом #SendBarron тысячи людей требуют призвать Бэррона Трампа в армию.

По данным СМИ, движение запустил бывший сценарист сериала «Южный Парк» Тоби Мортон.

В начале марта появились сведения, что США планируют вести военные действия против Ирана как минимум сто дней. Из внутренних документов Пентагона следует — для поддержки операций привлекут дополнительный персонал, включая разведчиков.