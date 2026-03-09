Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 05:09

Тысячи американцев призвали мобилизовать Бэррона Трампа в Иран

Бэррон Трамп. Обложка © TASS/AP/Chip Somodevilla

Бэррон Трамп. Обложка © TASS/AP/Chip Somodevilla

В США тысячи граждан подписали петицию с требованием призвать младшего сына президента Дональда Трампа Бэррона в армию для отправки в Иран. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на сайт с одноимённой инициативой.

В соцсетях разгорелись споры о действиях американского лидера и его планах направить сухопутные войска в Иран. В материале говорится, что под хэштегом #SendBarron тысячи людей требуют призвать Бэррона Трампа в армию.

По данным СМИ, движение запустил бывший сценарист сериала «Южный Парк» Тоби Мортон.

Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции, чтобы «сделать его снова великим»
Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции, чтобы «сделать его снова великим»

В начале марта появились сведения, что США планируют вести военные действия против Ирана как минимум сто дней. Из внутренних документов Пентагона следует — для поддержки операций привлекут дополнительный персонал, включая разведчиков.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Бэррон Трамп
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar