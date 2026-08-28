Путин: Вклад каждого россиянина важен для общей победы страны

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени», проходящем в Нижнем Новгороде. В своем обращении глава государства акцентировал внимание на необходимости консолидации усилий различных слоев общества для достижения стратегических целей.

По словам президента, для обеспечения общей победы и уверенного развития страны критически важна роль каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности.

«Для нашей общей победы, для успешного, уверенного развития страны важен вклад каждого: волонтёров, сотрудников НКО и учреждений социальной сферы, управленцев, инженеров, рабочих и, конечно же, предпринимателей», — подчеркнул Владимир Путин.