С фронта — в экономику и управление: Путин обозначил задачу по ветеранам СВО

Государство и общество должны помочь каждому ветерану специальной военной операции найти применение своему опыту после возвращения к мирной жизни. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, бывшие военнослужащие должны иметь возможность продолжить служение стране уже в гражданских сферах.

«Долг государства и общества — сделать так, чтобы каждый ветеран специальной военной операции мог и дальше служить Отечеству, но уже в экономике, в управлении, в социальной сфере», — подчеркнул Путин.

Президент и ранее обращал внимание на необходимость профессиональной адаптации участников СВО. На встречах с ветеранами он подчёркивал, что им необходимо помогать получать новые знания, компетенции и навыки для работы после службы.

В России для этого действует федеральная кадровая программа «Время героев», выпускники которой уже получают назначения в органы власти, крупные компании и другие структуры.

22 августа Владимир Путин заявил, что опыт ветеранов СВО будет востребован в российском парламенте. По его словам, участники спецоперации способны эффективно работать с вопросами, которые затрагивают военнослужащих и их семьи.