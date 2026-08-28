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28 августа, 14:50

С фронта — в экономику и управление: Путин обозначил задачу по ветеранам СВО

Путин призвал помочь ветеранам СВО продолжить служение Отечеству на гражданке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Государство и общество должны помочь каждому ветерану специальной военной операции найти применение своему опыту после возвращения к мирной жизни. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, бывшие военнослужащие должны иметь возможность продолжить служение стране уже в гражданских сферах.

«Долг государства и общества — сделать так, чтобы каждый ветеран специальной военной операции мог и дальше служить Отечеству, но уже в экономике, в управлении, в социальной сфере», — подчеркнул Путин.

Президент и ранее обращал внимание на необходимость профессиональной адаптации участников СВО. На встречах с ветеранами он подчёркивал, что им необходимо помогать получать новые знания, компетенции и навыки для работы после службы.

В России для этого действует федеральная кадровая программа «Время героев», выпускники которой уже получают назначения в органы власти, крупные компании и другие структуры.

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22 августа Владимир Путин заявил, что опыт ветеранов СВО будет востребован в российском парламенте. По его словам, участники спецоперации способны эффективно работать с вопросами, которые затрагивают военнослужащих и их семьи.

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Полина Никифорова
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