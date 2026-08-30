Мать — чиновница из элитного ЖК, отчим — спецназовец из Львова: почему Саше Бортич скандалы нипочём Оглавление Скандалы, за которые Бортич не любят патриоты Миллионы на Госкино: сколько платят Бортич Отчим из львовского спецназа, мать на госслужбе Элитный ЖК для мамы и Сочи для звезды Ещё недавно казалось, что 31-летнюю актрису Александру Бортич отменят за её радикальные выходки. Но нет. Она притихла и продолжила зарабатывать миллионы. Как живёт девушка и какие тайны скрывает? 29 августа, 22:10 3200 3200 Как семья Бортич разбогатела на российском кино. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Александр Щербак

Скандалы, за которые Бортич не любят патриоты

После начала спецоперации российская актриса белорусского происхождения Александра Бортич без лишних комментариев выложила своё селфи в слезах. Её посыл был прозрачен. Зимой 2021 года она поддержала оппозицию и призвала на несанкционированные акции. Ещё раньше она выходила на пикеты к Администрации Президента РФ и радовалась беспорядкам в родной Белоруссии.

— Жыве Беларусь! — с таким транспарантом её видели в центре Москвы. Этот лозунг признан запрещённым на её родине. Во время Второй мировой войны его использовали коллаборационисты из 13-го Белорусского полицейского батальона при ваффен-СС.

У полной тёзки Саши Бортич есть номер налогоплательщика и паспорт в Казахстане.









Миллионы на Госкино: сколько платят Бортич

Пошли разговоры, что из-за своих радикальных реплик Саша Бортич попала в телевизионные стоп-листы, а её карьера идёт под откос. Но не тут-то было. Когда запахло жареным, девушка замолчала о политике и потёрла соцсети. По слухам, в кулуарах и на кухнях она якобы продолжает гнуть свою антироссийскую линию.

В 2024 году Саша Бортич получила миллион рублей за роль Фенечки в спектакле «Отцы и дети» в Государственном театре наций. Судя по всему, она сыграла всего трижды. То есть примерно по 300 тысяч рублей за выход на сцену. Это данные портала Госзакупок. Сравнимые деньги, по информации Никиты Михалкова, она получает и за съёмочный день.

С актрисой Бортич выходят по 5–6 высокобюджетных фильмов в год. Впереди у неё как минимум три проекта, деньги на которые выделило государство. Например, «Синий и Пурпурная» (40 млн рублей от Минкульта) и «Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой» (400 млн рублей от Фонда кино).

По опросам, Александра Бортич входит в топ-5 российских актрис. Получается, если разобраться, ей грех жаловаться на Россию.

Гостендеры на миллион рублей, которые выполнила за три дня Саша Бортич. Фото © Спарк

Отчим из львовского спецназа, мать на госслужбе

Александра Бортич родилась в Беларуси под Гомелем. Родители рано развелись, мать уехала покорять Москву, а её оставили жить с бабушкой в Гродно. Выйдя во второй раз замуж, родительница перевезла дочь в столицу России.

Юная Бортич окончила в Москве среднюю и музыкальную школы. В старших классах занималась в актёрской студии. Всё это бесплатно, за госсчёт. Возможно, высшего образования у Александры до сих пор нет. Она дважды пыталась поступить в театральный, но не проходила по конкурсу. Некоторое время она подрабатывала официанткой и ходила на кинопробы. Её заметили, начали снимать, так и прославилась.

Мать артистки, Оксана Бортич, родилась в Праге в семье высокопоставленных советских военных. Сейчас она на госслужбе.

Про отца Саша Бортич мало что рассказывала. Зато на ряд киномероприятий она приходила с отчимом, кажется, они близки. Его зовут Андрей Агафонов: он не коренной москвич, а из Львова, до развала Союза служил в спецназе.

Ещё одна любопытная деталь: Саша Бортич была замужем дважды. Её второй муж, Евгений Савельев, от которого у неё ребёнок, является сыном Виктора Савельева, бывшего депутата и одного из богатейших людей Свердловской области.

Сейчас Бортич встречается с актёром Давидом Сократяном.

Саша Бортич с мамой и отчимом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bortich

Элитный ЖК для мамы и Сочи для звезды

В России семья Александры Бортич заметно разбогатела. Так, мать звезды сейчас активничает в чате жилого комплекса бизнес-класса «Кутузов Grad II», где стоимость квадратного метра доходит до 800 тысяч рублей. А ранее родительница и отчим занимали двушку старой брежневки под снос в Хорошёво-Мнёвниках. Ещё раньше мать была прописана в селе Волоколамского района и числилась в списках местных присяжных.







Сама Александра Бортич сменила несколько адресов. У неё были: двушка в сталинке на набережной напротив гостиницы «Украина» (до 40 млн рублей), трёшка в ЖК «Английский квартал» в Замоскворечье (до 60 млн рублей) и стометровая квартира в кирпичной брежневке у храма Христа Спасителя (около 85 млн рублей).

Не исключено, что у актрисы есть ещё жильё в Сочи — трёшка за 20–25 млн рублей в высотке с видом на море.

Авторы Пётр Егоров