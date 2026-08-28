Минюст исключил священника Андрея Львова из реестра иноагентов

Минюст России официально исключил священника Апостольской православной церкви Андрея Львова из списка иностранных агентов. В ведомстве пояснили, что это решение принято в связи с тем, что у священнослужителя больше нет признаков, соответствующих статусу иноагента.

«В соответствии с распоряжением Минюста в связи с утратой признаков иностранного агента из реестра исключён А. Г. Львов», — указано на сайте ведомства.

Напомним, что Львов был внесён в реестр в конце 2024 года из-за сотрудничества с другими иноагентами и выполнения церковных обязанностей в структуре, возглавляемой Григорием Михновым-Вайтенко*.

Ранее Life.ru писал, что Минюст исключил из реестра иноагентов ООО «Иноагент ААВ» после ликвидации организации. Тогда же ведомство пополнило список новыми физлицами и проектами.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.