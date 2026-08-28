Минюст признал комика Александра Незлобина* иноагентом

Минюст внёс комика Александра Незлобина* в реестр иностранных агентов. Распоряжение опубликовано на сайте ведомства 28 августа.

Согласно документу, Незлобин* участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Речь также идёт о контенте организаций, включенных в перечень нежелательных на территории России. Помимо этого, ему вменяют распространение недостоверной информации о решениях, принимаемых органами публичной власти, и проводимой ими политике. В Минюсте отметили, что Незлобин* выступал против специальной военной операции на Украине.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время он проживает за пределами Российской Федерации.

Вместе с Незлобиным* в реестр попали еще три человека: активистка Марина Базылюк*, журналист Константин Горожанко* и автоэксперт Алексей Мочалов*. Им предъявлены аналогичные претензии — от публикации недостоверных сведений до участия в распространении материалов нежелательных структур.

Базылюк*, по данным министерства, также содействовала сбору денежных средств для Вооружённых сил Украины. Все трое, как и Незлобин*, находятся за границей.

Кроме физических лиц, список пополнили проект «Быть Или»* и информационный ресурс «Книгижарь»*. Они выступали против спецоперации, а также тиражировали контента иноагентов и нежелательных организаций.

Владелец «Книгижаря»* проживает за пределами России. Одновременно из реестра исключен священник Апостольской православной церкви Андрей Львов — он утратил признаки иностранного агента.

Ранее Незлобин* заявил, что хочет вернуться в Россию из США, «‎как только будет безопасно». При этом он не исключил, что может приехать на родину, чтобы навестить родных и близких.

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