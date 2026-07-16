Tesla сама ушла от мотоциклиста: Сбежавший из России комик Незлобин рассказал о «суперспасении»

Стендап-комик Александр Незлобин рассказал, что его Tesla дважды помогла избежать серьёзных аварий в США. Один из случаев произошёл, когда автомобиль неожиданно перестроился в соседнюю полосу.

«Один раз вообще было странно: она резко ушла в другую линию. И из-под меня вылетел мотоциклист», — вспомнил артист в ролике на своём YouTube-канале.

По словам Незлобина, он заметил байкера только спустя секунду после манёвра. Комик считает, что машина таким образом уберегла его от столкновения.

При этом режим автопилота в тот момент не был включён. Незлобин назвал произошедшее «суперспасением».

Юморист добавил, что похожий случай был и раньше, однако раскрывать подробности второй ситуации не стал.

Александр Незлобин несколько лет живёт и работает в США, но недавно признался, что хочет вернуться в Россию, «‎как только будет безопасно». Сам комик в феврале 2026 года говорил, что у него «нет никакой уголовки» и статуса иностранного агента. При этом ещё в январе 2025-го глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявлял о намерении добиваться включения Незлобина в реестр иноагентов из-за его публичных высказываний и выступлений за рубежом, однако к официальным последствиям это, судя по открытым данным, не привело. Поэтому утверждать, что при возвращении артисту грозит задержание или уголовное преследование, оснований пока нет.