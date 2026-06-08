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Регион
8 июня, 08:21

Комик Незлобин хочет вернуться в Россию из США, «‎как только будет безопасно»

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nezlobinofficial

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nezlobinofficial

Известный стендап-комик Александр Незлобин, который сейчас живёт в США, рассказал, думает ли он о возвращении в Россию. Своими мыслями он поделился в видео на YouTube.

Комик сказал, что пока не планирует прилетать. Но он не исключает, что может приехать на родину, чтобы навестить родных и близких.

«Как только будет безопасно, [приеду]», — сказал Незлобин.

«С ума сойти»: Мама комика Незлобина ужаснулась хлебу за ₽600 и картошке за ₽400 в США
«С ума сойти»: Мама комика Незлобина ужаснулась хлебу за ₽600 и картошке за ₽400 в США

Незлобин уехал из России в США после начала СВО в 2022 году. Через два года он продал свою двухкомнатную квартиру в Москве площадью 75 квадратных метров. Юморист признался, что продал её с большой скидкой, но точную сумму называть не стал. Он часто получает осуждение в комментариях из-за того, что уехал в США. Пользователи из России пишут ему, что Америка — страна-агрессор. Но больше всего стендапера бесят те, кто требует, чтобы он перестал упоминать Россию. Комик напомнил таким хейтерам, что прожил здесь 40 лет.

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Наталья Афонина
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