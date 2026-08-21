Минюст исключил «Радио Свобода» из реестра иноагентов в связи с его ликвидацией

«Радио Свобода» и Фонд поддержки свободы прессы исключили из реестра иноагентов после ликвидации. Об этом сообщается в материалах на сайте Минюста России.

«В соответствии с распоряжениями Минюста в связи ликвидацией из реестра исключены общество с ограниченной ответственностью «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и Фонд поддержки свободы прессы», — говорится в сообщении.

Напомним, Минюст 21 августа обновил реестр иностранных агентов. В него включены пять физлиц и две организации.