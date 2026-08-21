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Регион
21 августа, 14:22

Минюст исключил «Радио Свобода» из реестра иноагентов в связи с его ликвидацией

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

«Радио Свобода» и Фонд поддержки свободы прессы исключили из реестра иноагентов после ликвидации. Об этом сообщается в материалах на сайте Минюста России.

«В соответствии с распоряжениями Минюста в связи ликвидацией из реестра исключены общество с ограниченной ответственностью «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и Фонд поддержки свободы прессы», — говорится в сообщении.

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Напомним, Минюст 21 августа обновил реестр иностранных агентов. В него включены пять физлиц и две организации.

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Наталья Демьянова
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