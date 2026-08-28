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28 августа, 15:10

Суд в Петербурге заочно арестовал журналиста-иноагента Невзорова*

Обложка © Wikipedia / Oleg Yunakov

Обложка © Wikipedia / Oleg Yunakov

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу журналисту и ведущему Александру Невзорову*. Об этом сообщила глава объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Невзорова* обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах, а также в финансировании экстремистской деятельности.

Срок ареста составит два месяца.

Как уточнила Лебедева, отсчёт начнётся с момента экстрадиции Невзорова* в Россию либо с момента его задержания на территории РФ.

Изъятый у Невзорова* дворец на берегу Финского залива может стать музеем
Изъятый у Невзорова* дворец на берегу Финского залива может стать музеем

7 августа Life.ru писал, что Приморский районный суд Петербурга заочно арестовал супругу Александра Невзорова* Лидию по делу о финансировании экстремистской деятельности. Срок ареста также установлен на два месяца с момента экстрадиции в Россию либо задержания на территории страны.

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* Признан Минюстом РФ СМИ-иностранным агентом, а также участником запрещённого в России экстремистского объединения.

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Наталья Демьянова
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