Губернатора «оживили» нейросетью: В Калининграде раскрыли новый ИИ-фейк

Распространяющееся в Telegram видео с заявлениями о якобы готовящихся нападениях на инфраструктуру Калининградской области оказалось подделкой. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора региона Мариам Башкирова.

За основу фейка взяли настоящую запись оперативного совещания с участием губернатора Алексея Беспрозванных. Затем ролик изменили при помощи искусственного интеллекта, наложив другой голос и текст.

«Внимание, фейк! В телеграм-каналах распространяется фейковое видео с участием губернатора и заявлениями о якобы готовящихся нападениях на инфраструктуру региона», — заявила Башкирова.

Власти подчеркнули, что Беспрозванных подобных заявлений не делал, а информация о готовящихся нападениях не соответствует действительности.

Это не первый подобный случай. 24 августа в регионе уже опровергали другое поддельное видео с губернатором, в котором ему приписали слова о необходимости привлекать работников из Индии и Пакистана.

Тема безопасности Калининградской области в последние дни действительно активно обсуждается на фоне заявлений из соседних стран. Life.ru писал, что бывший глава МИД Литвы допустил превентивные удары по российской военной инфраструктуре в регионе. В Калининграде в ответ заявили, что подобная риторика лишь сильнее объединяет местных жителей.