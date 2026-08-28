Суд временно запретил олигарху Хотину выезд из России

Арбитражный суд Москвы временно запретил бывшему бенефициару банка «Югра» Алексею Хотину выезжать из России. Обеспечительные меры были приняты по заявлению Агентства по страхованию вкладов в рамках дела о банкротстве кредитной организации.

Такой же запрет распространили ещё на четырёх бывших руководителей банка — Дмитрия Шиляева, Юрия Гусева, Алексея Нефедова и Нину Чернову. Все они ранее были привлечены к субсидиарной ответственности по обязательствам «Югры».

Суд счёл, что зарубежные поездки могут повлечь расходование средств и создать риски отчуждения имущества, которое потенциально должно войти в конкурсную массу.

«Выезд ответчиков за пределы Российской Федерации сопряжён с необходимостью расходования денежных средств, влечёт риски отчуждения и расходования имущества, которое потенциально может составлять конкурсную массу», — говорится в материалах суда.

Дело о банкротстве банка «Югра» рассматривается под номером А40-145500/2017. Сам банк был признан банкротом в сентябре 2018 года, а функции конкурсного управляющего возложили на АСВ. Судебные материалы подтверждают, что Хотин и другие бывшие руководители фигурируют в спорах о взыскании средств с контролировавших банк лиц.

3 июля 2026 года Арбитражный суд Москвы привлёк Хотина, Шиляева, Гусева, Нефедова и Чернову к субсидиарной ответственности. Общий объём требований АСВ к ранее контролировавшим «Югру» лицам превышает 235 млрд рублей.

История с Алексеем Хотиным тянется уже несколько лет. В марте 2024 его приговорили к девяти годам колонии за растрату более 23 млрд рублей. Вместе с ним реальные сроки получили ещё трое бывших руководителей банка.