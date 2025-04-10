Просящийся из колонии на СВО олигарх Хотин стал фигурантом нового уголовного дела
Осуждённый экс-владелец банка «Югра» Хотин стал фигурантом дела о мошенничестве
Алексей Хотин. Фото © Агентство «Москва» / Ведяшкин Сергей
Мещанский суд Москвы арестовал в рамках нового уголовного дела о мошенничестве бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина, который был приговорён к девяти годам колонии за растрату более 23 млрд рублей. Информация размещена на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.
Из карточки дела следует, что судебное заседание состоялось 9 апреля. Фигуранту предъявлено новое обвинение по ст. 159, ч. 4 «Мошенничество в особо крупном размере».
«Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; ст. 108 УПК РФ)», — указано в документе.
Ранее Life.ru сообщал, что бывший совладелец банка «Югра» Алексей Хотин решил бороться за свою свободу и обратился с просьбой о направлении на фронт. Бизнесмен предпочитает не проводить девять лет в колонии за растрату 23 миллиардов рублей вкладчиков. Банкир ссылается на приказ от 17 октября 2024 года, который дает ему возможность подать подобное прошение.