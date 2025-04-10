Просящийся из колонии на СВО олигарх Хотин стал фигурантом нового уголовного дела

Мещанский суд Москвы арестовал в рамках нового уголовного дела о мошенничестве бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина, который был приговорён к девяти годам колонии за растрату более 23 млрд рублей. Информация размещена на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.

Ранее Life.ru сообщал, что бывший совладелец банка «Югра» Алексей Хотин решил бороться за свою свободу и обратился с просьбой о направлении на фронт. Бизнесмен предпочитает не проводить девять лет в колонии за растрату 23 миллиардов рублей вкладчиков. Банкир ссылается на приказ от 17 октября 2024 года, который дает ему возможность подать подобное прошение.