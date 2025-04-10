Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 06:54

Просящийся из колонии на СВО олигарх Хотин стал фигурантом нового уголовного дела

Осуждённый экс-владелец банка «Югра» Хотин стал фигурантом дела о мошенничестве

Алексей Хотин. Фото © Агентство «Москва» / Ведяшкин Сергей

Алексей Хотин. Фото © Агентство «Москва» / Ведяшкин Сергей

Мещанский суд Москвы арестовал в рамках нового уголовного дела о мошенничестве бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина, который был приговорён к девяти годам колонии за растрату более 23 млрд рублей. Информация размещена на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.

Из карточки дела следует, что судебное заседание состоялось 9 апреля. Фигуранту предъявлено новое обвинение по ст. 159, ч. 4 «Мошенничество в особо крупном размере».

«Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; ст. 108 УПК РФ)», — указано в документе.

Суд постановил взыскать с олигарха Хотина 14 млрд в пользу Россельхозбанка
Суд постановил взыскать с олигарха Хотина 14 млрд в пользу Россельхозбанка

Ранее Life.ru сообщал, что бывший совладелец банка «Югра» Алексей Хотин решил бороться за свою свободу и обратился с просьбой о направлении на фронт. Бизнесмен предпочитает не проводить девять лет в колонии за растрату 23 миллиардов рублей вкладчиков. Банкир ссылается на приказ от 17 октября 2024 года, который дает ему возможность подать подобное прошение.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Москва
  • Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar